المعامل المركزية تكشف تفاصيل المبني الجديد ..ومحاور المؤتمر الخامس

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إن المعامل المركزية بوزارة الصحة هي قلب التشخيص ولذا هناك اهتمام كبير بتطويرها سواء علي المستوي التقني أو البشري من خلال التدريبات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة .

وأضاف قنديل خلال فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة للكشف عن مستجدات التشخيص تحت مسمي الصحة الواحدة ، أن الجديد في مؤتمر هذا العام مناقشة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ودوره الهام في مجال التشخيص موضحا أن هناك مبني كبير للمعامل المركزية ينشأ علي أعلي مستوي علمي وفقا الأكواد العالمية بمدينة بدر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وأوضح قنديل ، أن هناك نوعا من التحاليل الطبية الجديدة تم استحداثها في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان تتمثل في الفحوص المتعلقة بنواقل الأمراض وهذه الأمراض بما يتماشي مع التوجهات العالمية وفقا للمتغيرات الجديدة والتي تتطلب التسلح بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة .

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان أن المؤتمر هذا العام تحت شعار الصحة الواحدة التي تشمل صحة الإنسان وما يتعلق بها ولا سيما أن هناك بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر علي صحة الإنسان .

ومن جهتها أكدت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة العامة للمعامل المركزية ، أن المؤتمر هذا العام يناقش مستجدات التشخيص الجديدة في المعامل المركزية واستعراض التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال موضحة أن أهم محاور المؤتمر هذا العام ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة «الانسان ، الحيوان ،النبات ، والبيئة »

واضافت الجندي ، أن مجمع المعامل المركزية الجديد بتوجيهات من الرئيس السيسي ومتابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، مشيرة إلي أنه من المقرر أن يتم نقل المعامل الي المجمع الجديد قبل موعد انعقاد المؤتمر العام المقبل ، حيث أنه تم الانتهاء من المبان وفي مرحلة التشطيبات الأخيرة .



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله مدير المكتب الفني بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ، أن المؤتمر يهتم بكل ما هو جديد في مجال التشخيص وكذلك الذكاء الاصطناعي ودوره في مجال تشخيص الأمراض وزراعة الأنسجة وكافة المجالات المتعلقة بعمل المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.