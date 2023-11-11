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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تطرح رؤية للضغط علي إسرائيل في قمة الرياض

صدى البلد

ذكر، باتريك وينتور المراسل الدبلوماسي للجارديان، في تقرير له رؤية إيران المقدمة من الرئيس إبراهيم رئيسي خلال حضوره قمة الرياض في السعودية، والتي تتضمن وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف مراسل الجاردان أن من بين عناصر خطة إيران أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة ورفع الحصار عن معبر رفح للسماح بدخول المساعدات دون قيد أو شرط. 

أشار إبراهيم رئيسي إلي فكرة فرض الحظر التجاري مع إسرائيل بما في ذلك جميع صادرات النفط إليها للضغط من أجل الفلسطينيين في غزة. 

قال الرئيس الإيراني: يجب على الحكومات الإسلامية أن تصنف الجيش الإسرائيلي كقوة إرهابية. وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا رئيسي إلي إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وإرسال قوافل إنسانية فورا. وطالب بتسمية اليوم الذي شهد قصف مستشفيات غزة بيوم الإبادة الجماعية.

قال الرئيس الإيراني أيضا: إذا استمرت جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني واستمرت الإدارة الأمريكية في هذه الحرب غير المتكافئة، فيجب على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني ومساعدته في القتال ضد المحتل.

قال وفقا لما نشرته الجارديان إن إيران تدعم دولة فلسطينية واحدة. ويصف إسرائيل بأنها غير شرعية.

أشاد الرئيس الإيراني بحركة حماس مضيفا: أود أن أؤكد بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المقاومة الفلسطينية حركة تحرير، وتعتبر تهجير سكان غزة وتهجيرهم القسري استمرارا للعدوان وجريمة حرب. وحماية المسجد الأقصى والمقدسات ضرورة أساسية. 

باتريك وينتور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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