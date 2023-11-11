لقاء السيسي ورئيسي.. قمة من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في غزة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل؛ من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيين في القطاع.

واستعرض الرئيس، جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا تقديمها وإيصالها المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

كما تطرق الرئيسان للحديث عن أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.