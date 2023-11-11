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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 620 تعديا وبناء مخالف.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية والبناء الُخالف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمُخالف.


أكد المحافظ، أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف.


وقال إن حملة اليوم التي قادها بحضور اللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، أزالت 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف على مساحة (620 متر)، بقريتي بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية.


وشددَّ المحافظ، على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى، لافتا أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر قد تم إزالة (537) حالة على مساحة 29 فدان تقريبا جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (83) حالة على مساحة (10967 متر)، مؤكدا على إستمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المخالف.


وشدد الهجان، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مشيرا إلى متابعتة الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف ومتابعتة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

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القليوبية محافظ القليوبية الرقعة الزراعية الأراضى الزراعية مخالفات البناء

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