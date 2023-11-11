البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، المنعقدة اليوم السبت في الرياض، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائلي.

كما أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، الجرائم والمجازر اللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري.

ورفض البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، توصيف هذه الحرب الانتقامية بأنها تأتي “دفاعا عن النفس” أو تبريرها تحت أي ذريعة.

ودعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، إلى كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية.

كما دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.