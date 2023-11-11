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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إيد بإيد لمستقبل الوطن.. البنك الزراعي يطلق مبادرة لدعم الأكثر احتياجا.. تفاصيل

صدى البلد

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مبادرة إيد بأيد  لمستقبل الوطن" التي يطلقها البنك الزراعي المصري في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

 

البنك الزراعي ينظم مؤتمرا لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس بالدقهلية

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وقال علاء فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عقدنا مؤتمر شمول مالي في محافظة الدقهلية  ومن أهم اهداف المؤتمر هو الحديث عن دعم البنك الزراعي للمزارع المصري".

 

 وأضاف علاء فاروق:" هناك مسؤولية مجتمعية للبنك الزراعي وكان هناك حفل زواج لاكثر من 100 شاب وفتاة على مستوى محاظفة الدقهلية ".

 

 وتابع علاء فاروق:" قدمنا للمتزوجين الجدد ثلاجة وبوتاجاز وغسالة  كمساهمة من البنك الزراعي المصري ".

 

 وأكمل علاء فاروق:" البنكر الزراعي لديه حوالي 1150 فرعا على مستوى الجمهورية ونقوم بدعم ومساندة الأسر والفئات الأكثر احتياجا ".

 

 ولفت علاء فاروق:"  يوم الأربعاء المقبل متواجدين في محافظة الغربية  لإطلاق مبادرة إيد بإيد لمستقبل الوطن ودعم الفئات الأكثر احتياجا ".

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