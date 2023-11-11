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أخبار البلد

تحت مظلة ابدأ..

تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

صدى البلد

احتفلت منظمة “ابدأ” اليوم، بتخرج الدفعة الأولى من متدربي مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي استهدفت تدريب 25 متدربًا من الفئات المستهدفة من الفئات الأكثر احتياجًا من قرى حياة كريمة بمختلف محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


ويهدف البرنامج إلى التركيز على التدريب التثقيفي والتوعوي لدور الدولة المصرية في الاهتمام بجميع فئات المجتمع دون تمييز، فضلاً عن التأكيد على دور مبادرة "ابدأ" في الاستثمار في العنصر البشري من خلال  توفير البرامج التدريبية لدعم وتطوير العمالة المصرية، ودور مؤسسة "حياة كريمة" في تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة لتحويل الأفراد من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. حيث تم تدريب 15 متدربًا على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل طراز "ليوجونج" والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادر، وذلك بداخل مركز التدريب على المعدات الثقيلة بالسادس من أكتوبر، التابع لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، كما تولت الأكاديمية الوطنية للتدريب، توفير برنامج التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين،فضلًا عن تحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين المتميزين فنيًا وسلوكيًا.

 


وأقيم الحفل بحضور عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ومينا سامي مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، وحضر نيابةً عن السيد رئيس جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة ،خلف محمد عبد العزيز مساعد رئيس الجهاز للمعدات الثقيلة، فضلُا عن شهير العيسوي العضو المنتدب لشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والذي بدأ حديثه بالإشادة بالتزام المتدربين وعبر عن مدى فخره بهم، وأعلن عن توفير فرص عمل لعدد من المتدربين المتميزين على الصيانة والإصلاح بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو للآلات الثقيلة.

 


وفي سياق متصل استهل عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات حديثه؛ مؤكدًا على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري العامل بقطاع الصناعة، وذلك عن طريق توفير تدريبات دورية لهم، وفقًا لما  تحتاجه الصناعة المصرية، كما أثنى خلف محمد عبدالعزيز" مساعد رئيس الجهاز للمعدات الثقيلة على المتدربين ، مؤكدًا على أنهم خير من يمثل مركز التدريب في سوق العمل.


وفي الختام عبر  خريجي الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة حياة كريمة ومبادرة "ابدأ" لجهودهم في توفير فرص للتدريب والتأهيل وفقًا لمتطلبات سوق العمل، كما أشاروا إلى أهمية البرنامج التدريبي، ومدى استفادتهم منه في تغيير نظرتهم نحو العمل والحياة.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توحيد الجهود لتعزيز سبل التعاون لدعم وتطوير العمالة المصرية، طبقًا لمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، ووفقًا للمقاييس الدولية، وذلك من خلال رفع المستوى المهني للشباب، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة لهم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030

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