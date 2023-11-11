مؤقتا.. بايرن ميونيخ يعود لصدارة الدوري الألماني برباعية في مرمى هايدنهايم

حقق بايرن ميونخ فوزا كبير على ضيفه هايدنهايم بنتيجة بـ 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ارينا" في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني.

سجل رباعية بايرن كل من هاري كين هدفين في الدقيقتين 14 و44 ورافائيل جوريرو بالدقيقة 72 وتشوبو موتينج في الدقيقة 85، بينما أحرز هدفي هايدنهايم كل من تيم كلينيست في الدقيقة 67 ويان نيكلاس بيست بالدقيقة 70.

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا وبفارق نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، والذي سيخوض مواجهة الجولة الحادية عشر غدا أمام يونيون برلين، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.