هاتريك مبابي..باريس سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية في مرمى ريمس

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على حساب فريق ستاد ريمس بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

وتمكن خلال اللقاء الفرنسي كليان مبابي تسجيل 3 أهداف هاتريك جاءت في الدقائق 3و59و82 من عمر اللقاء.

وكان قد أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة ستاد ريمس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي موسم 2023/24.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: نوردي موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار.

الوسط: عثمان ديمبيلي – زائير إميري – فابيان رويز – كارلوس سولير.

الهجوم: لي كانج إن – جونتشالو راموس – كيليان مبابي.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 27 نقطة ويتربع على صدارة الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن فريق نيس صاحب الـ 26 نقطة.

وألتقى الفريقان اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “أوجوستي ديلوني”، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الليج وان.