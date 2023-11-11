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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1298 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية البقاشين التابعة لكفر شكر يومي الجمعة والسبت 10 و11 نوفمبر الجاري، وتم الكشف خلالها على 1298 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

 


وجاءت القوافل في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
 

 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - الأسنان -رمد - جلدية)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

 


إضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القليوبية الدكتور حموده الجزار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القوافل الطبية العلاجية الكشف الطبي قافلة طبية مجانية

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