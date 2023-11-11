منتخب مصر يحصد ميداليتين في ثاني أيام البطولة الدولية للسباحة البارالمبية

نجح منتخب مصر للسباحة البارالمبية في تحقيق نتائج مشرفة، مع انتهاء منافسات اليوم الثاني من فاعليات بطولة مصر لدولية للسباحة البارالمبية "سيتي"، حيث حقق البطل المصري أحمد حشاد الميدالية البرونزية في سباق 100 صدر خلال منافسات الكبار.



وفازت السباحة المصرية ورد شان محمد بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات.

بينما فاز لاعب منتخب فنلندا نادر خليلى بالميدالية الذهبية ، وحصد لاعب جنوب إفريقيا جيوش مينا بار الميدالية الفضية في سباق 100 صدر



وحصل جيوش مينا بار لاعب جنوب أفريقيا على ذهبية 100 متر صدر وفاز السباح الهندي فنتاكي بهاكاني بالميدالية الفضية وفي مسابقات السيدات 100 متر صدر.



وحصدت الفرنسية آسيا مورينا على الميدالية الذهبية وحصلت الجنوب افريقية دانيكا فينسيا على الميدالية الفضية وفازت الاسبانية برتك جلسيا بالميدالية البرونزية وفي 50 متر رجال صدر فاز لاعب البوسنة إسماعيل بارلوف بالميدالية الذهبية وفي منافسات 100 متر صدر رجال فاز لاعب تركيا ترجات اسيان فاز بذهبية الكبار وكذلك ذهبية الشباب.

وفي سباق 100 متر ظهر سيدات فازت بالذهبية اسيا مورين، وحصدت أيضا نفس اللاعبة ذهبية الشابات.

وفي سباق 50 متر حرة رجال فاز ارميا عرجات اسيان بذهبية الشباب والرجال.

وفي منافسات السيدات 50 متر حرة فازت لاعبة فنلندا جينا رشحل بذهبية الكبار.

وفي منافسات الشباب فازت لاعبة جنوب افريقيا دانيكا فينسيا بالذهبية.

وشهدت اليوم السبت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتي" التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارة الجديدة، خلال الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية مشاركة 16 دولة، هي: "السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب إفريقيا وكازاخستان وموراكو وإسبانيا والهند وفنلندا وأستونيا وفرنسا وكيرجستان، بجانب مصر الدولة المضيفة.

