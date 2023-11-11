نيفين منصور: تطورات جديدة بشأن استبعاد 14 ألف معلم 

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك تطورات جديدة بشأن استبعاد 14 ألف معلم من مسابقة الـ 30 ألف معلم، التي أعلنت عنها الحكومة، وفق خطة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، كان متواجدا في مجلس النواب، وكانت هناك اعتراضات كثيرة من أعضاء المجلس على الاختبارات التي تمت، وتم بسببها استبعاد 14 ألف معلم.

ولفتت إلى أن أعضاء مجلس النواب اعترضوا على استبعاد الحوامل، وأصحاب الوزن الزائد، وحديثي الولادة، وقالوا إن “تلك القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم غير واضحة”.

وأشارت إلى أن بعض النواب، وجهوا أسئلة كثيرة لوزير التربية والتعليم بخصوص المسابقة، وهل سيكون هناك تعيين لـ 36 ألف معلم من المسابقة السابقة أم لا.