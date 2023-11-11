فكر جديد.. برلمانية تكشف رؤية وزارة التعليم بشأن استبعاد 14 ألف معلم

أكد الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن هناك طلبات إحاطة كثيرة كانت لـ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد 14 ألف معلم من مسابقة الـ 30 ألف معلم.



وأضافت عضو مجلس النواب، ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الوزير جاء المجلس واجتمع مع لجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة ما حدث بشأن استبعاد الـ 14 ألف معلم.





ولفتت إلى أن الوزير استمع لـ طلبات الإحاطة، وأن الوزير شرح أن لديه فكر جديد، يطمح له، وأنه يهدف أن يكون شكل المعلم لائق، ويتحمل الضغط وتحمله لوقف لـ فترات طويلة بالفصل.



وأشارت إلى أن الوزير اهتم بالجانب الرياضي، ليكون المعلم قادر على استحمال الضغط، وأن الوزير شرح وجهة نظره، منها مقبول منها مرفوض من بعض النواب.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أعلنت تفاصيل استبعاد الـ 14 ألف معلم، وذلك قبل حديث الوزير مع أعضاء مجلس النواب.

