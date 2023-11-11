المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تنظم زيارة توعية لمتحف الفن الإسلامي

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد زيارة لطلاب فصول المدرسة الكبرى بالجمعية لمتحف الفن الإسلامى ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية المتحفية بالمتحف متمثلة فى رقية فاروق مدير قسم التربية المتحفية لذوى الإعاقة وقسم التربية الفنية بجمعية التقدم.



وانقسمت الزيارة إلى جزءين، الأول يتعلق بمحاضرة تعريفية عن أساسيات التصوير بالهاتف المحمول للدكتور جلال المسيرى مدرس التصوير بجامعة النيل ، حيث تناولت المحاضرة التعريفية مجموعة من النقاط الهامة منها كيفية ضبط زوايا التصوير وضبط الإضاءة واختيار أفضل أوقات وأماكن التصوير وكيفية اختيار لقطات تصويرية ذات معنى.



وعقب ذلك انتقل الطلاب إلى الجزء الثاني من الزيارة ،حيث تم عمل جولة داخل المتحف للتطبيق العملي على التقاط الصور الفوتوغرافية، وذلك تحت إشراف دكتور جلال المسيرى بمشاركة مدرسى الجمعية المصاحبين للطلاب بالجولة، كما قام الطلاب الفصول الكبري بتفقد ورشة الجلود وانتجوا خلالها عدد من المنتجات التي تدل على المهارات العالية التي يتمتعون بها.