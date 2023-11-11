تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد الشهداء بلغ 25 ألفا.. فيديو

قال محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الوضع الميداني في قطاع غزة صعب للغاية حيث استشهد حتى الآن 12 ألف شهيد.



وأضاف محمد أبو سمرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة" المذاع عبر قناة “المحور” ، التقدير الإجمالي أن عدد الشهداء، والمفقودين، ومن هم تحت الأنقاض، والجثث الملقاة فى الشوارع يصل العدد لـ 25 ألف .

جيش الاحتلال الصهيوني



وأكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: أن جيش الاحتلال الصهيوني، يعيق ويمنع رفع الأنقاض واستخراج الجثث ودفنها.

ونفى رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، ما أعلنه جيش الاحتلال بشأن السيطرة على شمال قطاع غزة.