عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة

السيسي وبن سلمان
السيسي وبن سلمان

قال السفير أحمد فهمي المتحدث بلسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تستند في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، على رصيد عميق للغاية من الدبلوماسية الدولية المسئولة والتي تتسم بالرشادة والحكمة.

وأكد متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية فتحت باب السلام في المنطقة منذ سنوات طويلة، وحافظت عليه رغم العواصف التى عصفت بالمنطقة.

مصر والعرب 

وأوضح السفير أحمد فهمى، أن مصر والعرب قدموا مبادرات شجاعة للسلام، وتأتى الآن مسئولية المجتمع الدولي؛ للتحرك بفاعلية لوقف نزيف الدم.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: يوجد تطابق في الموقفين المصري والسعودي، حول معظم أبعاد وعناصر الأزمة الجارية، ومنها التهجير القسري.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة: أن كلمات الدول العربية اليوم في القمة العربية الإسلامية بالرياض، حملت الثناء والشكر للدور الذي تقدمه مصر تجاه القضية الفلسطينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

ترشيحاتنا

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

عضة كلب.. محاكمة شاب أصاب طالب بعاهة مستديمة| بعد قليل

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

لم تمت.. كرم جبر: يجب وضع القضية الفلسطينية على مائدة الحوار عالميا

نتنياهو: جيش الاحتلال سيواصل ضرب قطاع غزة بكامل قوته

حذر منه النبي.. شجر الغرقد يختبئ وراءه الإسرائيليون فهل اقتربت الساعة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ