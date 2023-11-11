الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة

قال السفير أحمد فهمي المتحدث بلسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تستند في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، على رصيد عميق للغاية من الدبلوماسية الدولية المسئولة والتي تتسم بالرشادة والحكمة.

وأكد متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية فتحت باب السلام في المنطقة منذ سنوات طويلة، وحافظت عليه رغم العواصف التى عصفت بالمنطقة.

مصر والعرب

وأوضح السفير أحمد فهمى، أن مصر والعرب قدموا مبادرات شجاعة للسلام، وتأتى الآن مسئولية المجتمع الدولي؛ للتحرك بفاعلية لوقف نزيف الدم.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: يوجد تطابق في الموقفين المصري والسعودي، حول معظم أبعاد وعناصر الأزمة الجارية، ومنها التهجير القسري.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة: أن كلمات الدول العربية اليوم في القمة العربية الإسلامية بالرياض، حملت الثناء والشكر للدور الذي تقدمه مصر تجاه القضية الفلسطينية.