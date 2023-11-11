صدارة زرقاء ووصافة صفراء.. ترتيب دوري روشن السعودي

انتهت منذ قليل الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي 2023 - 2024، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم ترتيب جدول دوري روشن السعودي.
ترتيب دوري روشن السعودي
|1
|الهلال
|35 نقطة
|2
|النصر
|34 نقطة
|3
|الأهلي
|26 نقطة
|4
|التعاون
|25 نقطة
|5
|الاتحاد
|24 نقطة
|6
|الفتح
|24 نقطة
|7
|الاتفاق
|22 نقطة
|8
|الفيحاء
|16 نقطة
|9
|الوحدة
|16 نقطة
|10
|ضمك
|15 نقطة
|11
|الشباب
|15 نقطة
|12
|الخليج
|13 نقطة
|13
|أبها
|13 نقطة
|14
|الرياض
|12 نقطة
|15
|الطائي
|11 نقطة
|16
|الاخدود
|10 نقطة
|17
|الرائد
|9 نقطة
|18
|الحزم
|7 نقطة
ويتوقف دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 مؤقتًا؛ بسبب التوقف الدولي، والذي سيبدأ من يوم 13 وحتى 21 نوفمبر 2023.