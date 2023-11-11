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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدارة زرقاء ووصافة صفراء.. ترتيب دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي

انتهت منذ قليل الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي 2023 - 2024، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم ترتيب جدول دوري روشن السعودي. 

ترتيب دوري روشن السعودي
 

1الهلال35 نقطة
2النصر34 نقطة
3الأهلي 26 نقطة
4التعاون 25 نقطة 
5الاتحاد24 نقطة
6الفتح 24 نقطة
7الاتفاق 22 نقطة 
8الفيحاء16 نقطة
9الوحدة 16 نقطة
10ضمك15 نقطة
11الشباب15 نقطة
12الخليج13 نقطة
13أبها13 نقطة
14الرياض12 نقطة
15الطائي11 نقطة
16الاخدود 10 نقطة
17الرائد9 نقطة
18الحزم7 نقطة

ويتوقف دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 مؤقتًا؛ بسبب التوقف الدولي، والذي سيبدأ من يوم 13 وحتى 21 نوفمبر 2023.

دوري روشن السعودي دوري روشن روشن

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