صدارة زرقاء ووصافة صفراء.. ترتيب دوري روشن السعودي

انتهت منذ قليل الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري روشن السعودي 2023 - 2024، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم ترتيب جدول دوري روشن السعودي.

ترتيب دوري روشن السعودي



1 الهلال 35 نقطة 2 النصر 34 نقطة 3 الأهلي 26 نقطة 4 التعاون 25 نقطة 5 الاتحاد 24 نقطة 6 الفتح 24 نقطة 7 الاتفاق 22 نقطة 8 الفيحاء 16 نقطة 9 الوحدة 16 نقطة 10 ضمك 15 نقطة 11 الشباب 15 نقطة 12 الخليج 13 نقطة 13 أبها 13 نقطة 14 الرياض 12 نقطة 15 الطائي 11 نقطة 16 الاخدود 10 نقطة 17 الرائد 9 نقطة 18 الحزم 7 نقطة

ويتوقف دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 مؤقتًا؛ بسبب التوقف الدولي، والذي سيبدأ من يوم 13 وحتى 21 نوفمبر 2023.