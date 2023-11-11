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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات رادعة في المصري ضد اللاعبين بسبب البنك الأهلي

صدى البلد

يواصل فريق الكرة بنادي المصري استعداداته للمرحلة الأولى بفترة التوقف الدولي بمعسكر بالقاهرة.

واخطر مسئولو النادي البورسعيدي اللاعبين اثناء تدريبات اليوم برسالة عاجلة من مجلس الادارة بتحذيرهم من الاستمرار في تدهور النتائج وتقديم الاداء السيئ في المباريات.

وتواجد في تدريب اليوم الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري وكذلك محمد موسى عضو مجلس الإدارة اللذان ابلغا اللاعبين استياء مجلس الادارة والجماهير بعد التراجع الكبير في المستوى وعدم الالتزام من البعض .

ومن جانبه عاهد علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي ، مسئولي مجلس الادارة بتدارك الأمر وتحسين الاداء والنتائج وان اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم افضل المستويات.

تلقى المصري هزيمتين متتاليتين، أمام بيراميدز ثم البنك الأهلي في الدوري  وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

يحتل نادي المصري المركز الثامن ، بعد حصوله على 9 نقاط ، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

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