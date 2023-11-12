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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023| حاول مساعدة نفسك لحرق الدهون

برج الميزان
برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بالشهامة والكرم والذكاء على الصعيد المهني ولكنهم مترددون بعض الشيء وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة من (23 سبتمبر – 22 أكتوبر).

نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023  على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

 


برج الميزان اليوم مهنيا

يجب على مولود برج الميزان أن يضع كل تركيزه فى عمله خلال الفترة المقبلة من أجل أن يحقق المطلوب منه وينتهى من المهام فى أسرع وقت، حتى يتخلص من الشعور بالتوتر أو القلق.

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برج الميزان اليوم عاطفيا

يجب على مولود برج الميزان أن يهتم أكثر بشريك حياته، وأن يبتعد عن الأمور السلبية التى تتسبب فى خلق مشكلات فى العلاقة فى الفترات المقبلة.

برج الميزان حظك اليوم صحيا

مارس التمارين الرياضية وابتعد عن السكريات وحاول أن تساعد نفسك على حرق الدهون لكى تخسر وزنك فى أقل وقت، وابتعد عن تناول الأملاح، فى الفترة الحالية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يتخلص من الطاقة السلبية وينظر للحياة بنظرة إيجابية مختلفة حتى يشعر بالسعادة.

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