أول تعليق من علاء عبد العال بعد تعادل الجونة مع الأهلى

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات علاء عبد العال عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : علاء عبد العال: لم نلعب بخطة دفاعية أمام الأهلي.. راضي عن اداء اللاعبين.. وبعض الأخطاء الفردية منحت الأهلي الفرص.

وسقط السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة، في مباراة أقيمت مساء اليوم على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.



مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.