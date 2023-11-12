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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها التريند بصورة من غرفة العمليات.. سر حورية فرغلي مع المليون استرلينى وحلم الأمومة

صدى البلد

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث فى جوجل مجددًا خلال الساعات الماضية بعد أن أعادت نشر صورة لها من داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات.

وعلقت حورية فرغلي ،  قائلة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

مليون استرليني

هذه ليست المرة الاولى التي تصدر فيها الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل ومواقع التواصل فقد أثيرت أزمة من قبل بعد إعلان شرائها حصان بمبلغ مليون إسترليني.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي أنها قامت بشراء حصان بمليون جنيه إسترليني، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر البعض الرقم الذي اشترت به الحصان.

ومنذ عودة حورية فرغلى من الخارج بعد إجراء عمليات جراحية في أنفها وتفجر العديد من المفاجآت من خلال تصريحاتها الجريئة.

أزمات حورية فرغلي 


وتحدثت أيضا حورية فرغلي عن عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا ونظرة الناس لها، وإصابتها بالاكتئاب نتيجة تنمر الجمهور عليها.

ولعل من أبرز تصريحات حورية فرغلى الجريئة هي سكنها فى منزل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب والذى يسكنه أشباح وتتعامل معهم مؤكدة أنها لا تتعرض إلى أي أذى.

كما كشفت حورية فرغلى عن عدم قدرتها على الإنجاب بسبب أن الرحم لديها لا يستطيع حمل طفل وهو أمر خارج عن إرادتها وهو ما أعلنت عنه منذ فترة وكان سببا فى عدم تحقيق حلم الأمومة.

وأما عن زواجها فقالت حورية إن كان هناك مشروع زواج بالفعل وتم عقد القران إلا أن الزوج توفى قبل الزفاف بيوم واحد وهو موقف صعب أيضا مرت بها في حياتها.  

كما تحدثت حورية فرغلى عن الصعوبات التي مرت بها أثناء فترة مرضها وإصابتها في انفها وإجراء عدد كبير من العملية من أجل العودة إلى حياتها الطبيعية حيث إن حاسة الشم لديها كانت معطلة بسبب كسر أنفها وهو الأمر الذى دفعها إلى إجراء عملية بها.

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