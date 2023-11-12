الصحة الفلسطينية: 30 ألف مصاب جراء القصف العدواني على غزة

كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة، موضحا أن هناك ارتفاع في عدد الشهداء والمصابين خلال الفترة الماضية حيث تخطى عدد الشهداء حتى الآن الـ 11 ألف شهيد .

وأشار الدكتور أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار "، عبر فضائية "النهار"، إلى أن عدد المصابين جراء القصف العدواني على قطاع غزة خلال الشهر الماضي تخطي الـ 30 ألف مصاب حتى الآن.

وأكد الدكتور أشرف القدرة، أن معظم الشهداء جراء القصف في قطاع غزة من الأطفال والنساء وكبار السن، مردفا أن الوضع الحالي في قطاع غزة في غاية الصعوبة والمستشفيات أصبح خالية من الوقود.