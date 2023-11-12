حملة تبرع بالدم في سيناء لدعم الفلسطينيين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، تشارك في حملة التبرع بالدم لصالح الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.

الدعم النفسي:

وقال إن فريق الدعم النفسي يتواجد يوميا بمستشفى العريش العام، للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين من أقارب المصابين في المستشفى، والذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام.

حيث تم تكليف عدد من الشباب والفتيات للتواجد في خيمة خدمة الجماهير بمستشفى العريش العام، لمشاركة الشباب متطوع، لخدمة المرافقين في المستشفى، وذلك من خلال تقديم وجبات مجانية أو بطاطين ومستلزمات حياتية وملابس للمحتاجين.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة أن حملات التبرع بالدم، يتم تحديدها وفقا للاحتياجات مع بنك الدم المركزي، وهذا أفضل حيث توجد حجم سعة متواجد وفي حال النقص ندرس تنفيذ حملات".



وتابع: لدينا حوالى 122 مصابا غالبيتهم فى مستشفيات شمال سيناء، عدا جزء قليل يحتاج إلى علاج تخصصي خارج المحافظة كمستشفى العيون في بورسعيد، وأخرى في الإسماعيلية ومعهد ناصر بالقاهرة حيث تم تحويل نحو 20 حالة لتلقي العلاج خارج سيناء.

