عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تبرع بالدم في سيناء لدعم الفلسطينيين

حماة التبرع بالدم
حماة التبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  تنفيذ حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، تشارك في حملة التبرع بالدم لصالح  الجرحى الفلسطينيين المصابين  في أحداث غزة. 

الدعم النفسي:

 

وقال  إن فريق الدعم النفسي يتواجد يوميا بمستشفى العريش العام، للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين من أقارب المصابين في المستشفى، والذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام.

حيث تم  تكليف عدد من الشباب والفتيات للتواجد في خيمة خدمة الجماهير بمستشفى العريش العام، لمشاركة الشباب متطوع، لخدمة المرافقين في المستشفى، وذلك من خلال تقديم وجبات مجانية أو بطاطين ومستلزمات حياتية وملابس للمحتاجين.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة  أن حملات التبرع بالدم، يتم تحديدها وفقا للاحتياجات مع بنك الدم المركزي، وهذا أفضل حيث توجد حجم سعة متواجد وفي حال النقص ندرس تنفيذ حملات".
 

وتابع: لدينا حوالى 122 مصابا غالبيتهم فى مستشفيات شمال سيناء، عدا جزء قليل يحتاج إلى علاج تخصصي خارج المحافظة  كمستشفى العيون في بورسعيد، وأخرى في الإسماعيلية ومعهد ناصر بالقاهرة حيث تم تحويل نحو 20 حالة لتلقي العلاج خارج سيناء.
 

txt

شمال سيناء .. تشغيل محطات الرفع بالتجمع التنموي بالنثيلة بمركز نخل

 

سيناء حملة الدم علاج الجرحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حماس تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين جنوب غربي غزة

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

دعاء لأهل فلسطين أثناء المطر.. اللهم ارفع الحصار عن غزة و20 كلمة مستجابة

سحب رعدية وأمطار .. بيان عاجل لهيئة الأرصاد

مذكرات تعاون ونقاشات حول الأنظمة النيابية والقضائية.. تفاصيل زيارة النائب العام للمجر

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس|أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

فيديو

سنسحب أرصدتنا البنكية.. أمريكيون يهددوا حكومتهم لتتوقف عن دعم إسرائيل| فيديو

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ