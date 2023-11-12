صحة الدقهلية: استقبال 800 ألف حالة بوحدات ومراكز طب الأسرة خلال أكتوبر

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إن وحدات ومراكز طب الأسرة استقبلت 800 ألف حالة خلال شهر أكتوبر الماضي ما بين تعليمات وكشف طبي وتحاليل بالمعامل، وصرف ألبان، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.

وأوضح مدير إدارة الرعاية الأساسية تامر الطنبولي، أنه تم تكثيف حملات الإدارة للمرور الداعم على كافة المنشآت الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه على رأس العمل، مضيفا أنه تم رفع عدد العيادات المسائية إلى 27 منشأة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية، مشيرا إلى ميكنة صرف الألبان في 18 منشأة صحية، ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.



وأكد الطنبولي، استلام وفرش وتجهيز طبي وغير طبي لوحدة طب الأسرة بقرية ناصر إدارة دكرنس، واستلام مركز طب الأسرة بميت فارس ببني عبيد، واستلام الفرش الطبي لها، وتم التأكيد على حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).