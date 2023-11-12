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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال مركز تجميع الألبان ويتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى بحضور المحاسب أحمد المغاورى رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في انشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى  رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمره التي تؤثر على الاسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة ، بالإضافة الي توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

كما تفقد السوق من حيث توافر السلع الاساسية وخاصة الخضر والفاكهه والتأكد من توافر السلع باسعار مناسبة.

واستكمل المحافظ جولته بالمحلة الكبرى، حيث تابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في المدينة.

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واختتم المحافظ جولته بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد والذى يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حى أول المحلة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبى محلى، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

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