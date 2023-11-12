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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لدول المتوسط للجراحات الدقيقة فى المسالك البولية

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة فى المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية.

وشارك في المؤتمر عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضر دولى ونخبة من أمهر الأساتذة فى مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التى نفذت بمستشفى
مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر بإستخدام أحدث المناظير الدقيقة ، كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين
على حد سواء.

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