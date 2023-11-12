مصر للطيران تشارك بجناح متميز في معرض دبي

ذكرت الشركة القابضة لمصر الطيران أنها وشركاتها التابعة ستشارك بجناح متميز بمعرض دبي للطيران 2023 الذي تنطلق فعاليات نسخته الـ18 غدًا /الاثنين/، ويستمر خلال الفترة (13 - 17) نوفمبر الجاري ويقام بمركز دبي التجاري العالمي.



وأوضحت الشركة - في بيان اليوم أن المعرض يضم الصيانة والتدريب والخدمات الأرضية، ويعد المعرض الحدث الأكبر عالميًا بمجال الطيران المدني والعسكري والفضاء، ويضم رواد الصناعة الجوية من جميع أنحاء العالم.



وأضافت أن المعرض يقدم فرصًا للإطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات بمجال الطيران، ويشارك هذا العام أكثر من 1400 شركة عارضة، وأكثر من 180 طائرة، وأكثر من 104 آلاف زائر و387 وفدًا رسميًا من 95 دولة.



وقال رئيس الشركة المهندس يحيي زكريا إن مصر للطيران تسعى من خلال مشاركتها لفتح فرص جديدة للتوسع في مختلف الأسواق من خلال التعاقد مع عملاء جدد لتقديم خدمات صيانة الطائرات أو الخدمات الأرضية أو التدريب، فضلًا عن تقديم التغطية الفنية لأسطول مصر للطيران.



وأضاف أن الشركة تستهدف تحديث أسطول طائراتها وتزويده بأحدث طرازات الطائرات لتقديم تجربة سفر مميزة لعملائها على مختلف الوجهات.



ويرتكز المعرض هذا العام على التقنيات وأحدث الابتكارات بمجال الفضاء، بالإضافة إلى ذلك يكشف المعرض على مدى خمسة أيام المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وتحسين تجربة المسافرين.



وفي نفس السياق، تشارك مصر للطيران بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A321neo بالعرض الثابت للطائرات بالمشاركة مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات.

