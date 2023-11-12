عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تشارك بجناح متميز في معرض دبي

مصر للطيران تشارك
مصر للطيران تشارك بجناح متميز في معرض دبي للطيران

ذكرت الشركة القابضة لمصر الطيران أنها وشركاتها التابعة ستشارك بجناح متميز بمعرض دبي للطيران 2023 الذي تنطلق فعاليات نسخته الـ18 غدًا /الاثنين/، ويستمر خلال الفترة (13 - 17) نوفمبر الجاري ويقام بمركز دبي التجاري العالمي.


وأوضحت الشركة - في بيان اليوم أن المعرض يضم الصيانة والتدريب والخدمات الأرضية، ويعد المعرض الحدث الأكبر عالميًا بمجال الطيران المدني والعسكري والفضاء، ويضم رواد الصناعة الجوية من جميع أنحاء العالم.


وأضافت أن المعرض يقدم فرصًا للإطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات بمجال الطيران، ويشارك هذا العام أكثر من 1400 شركة عارضة، وأكثر من 180 طائرة، وأكثر من 104 آلاف زائر و387 وفدًا رسميًا من 95 دولة.


وقال رئيس الشركة المهندس يحيي زكريا إن مصر للطيران تسعى من خلال مشاركتها لفتح فرص جديدة للتوسع في مختلف الأسواق من خلال التعاقد مع عملاء جدد لتقديم خدمات صيانة الطائرات أو الخدمات الأرضية أو التدريب، فضلًا عن تقديم التغطية الفنية لأسطول مصر للطيران.


وأضاف أن الشركة تستهدف تحديث أسطول طائراتها وتزويده بأحدث طرازات الطائرات لتقديم تجربة سفر مميزة لعملائها على مختلف الوجهات.


ويرتكز المعرض هذا العام على التقنيات وأحدث الابتكارات بمجال الفضاء، بالإضافة إلى ذلك يكشف المعرض على مدى خمسة أيام المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وتحسين تجربة المسافرين.


وفي نفس السياق، تشارك مصر للطيران بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A321neo بالعرض الثابت للطائرات بالمشاركة مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

وزير التربية والتعليم: نقدم منظومة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمركز العاشر من رمضان

اتجاه في الزمالك للتفاوض مع "الشناوي" | تفاصيل

صن داونز يعزز التقدم على الوداد ويقترب من لقب دوري السوبر الأفريقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ