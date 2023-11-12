مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر

شاركت مصر للطيران في فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر ، الذى نظمته السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية تحت عنوان “الكويت فى مصر” .

وأقيمت فعاليات المعرض فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بجمهورية مصر العربية وافتتح حسن شحاتة وزير العمل المصري فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين ، وسفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.

رعاية الأحداث والمؤتمرات والمعارض

من جانبه ، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي في إطار حرصها على رعاية الأحداث والمؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات التي تساهم في تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الإقتصاد القومي ، مضيفا أن المشاركة فى هذا الحدث السنوي تُرسخ العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ، ويَعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

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