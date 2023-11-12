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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 8 آلاف طن و410 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و410 شاحنات و53 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 181 شاحنة و40 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 229 شاحنة  و13 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما غادرت السفينتان الحرية ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 866 راكبا بموانيها.
 

السفينة بوسيدون اكسبريس المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء سفاجا السفينة ميناء نويبع

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