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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور هاني عتيبة لانتخابه رئيسًا للكلية الملكية للأطباء في إسكتلندا

الدكتور هاني عتيبة
الدكتور هاني عتيبة

قدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور هاني عتيبة، خريج كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة دفعة عام 1979م؛ لاختياره عن طريق الانتخاب الحر رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بجلاسكو إسكتلندا في المملكة المتحدة.

 

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بهذا الاختيار المشرف الذي يعزز ويرفع  مكانة وتصنيف جامعة الأزهر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الاختيار المشرف الذي صادف أهله يعد وسامًا يضاف إلى أوسمة الجامعة، لا سيما بعد فوز الدكتور أسامة عبد الحي، أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب بنين القاهرة السابق، بمنصب نقيب أطباء مصر الشهر الماضي.

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جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصلت على شهادة تجديد الاعتماد.

الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر هاني عتيبة الدكتور هاني عتيبة

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