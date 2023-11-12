تفاصيل صادمة عن المرض المتسبب في وفاة المطرب شريف شاكر

أثار وفاة المطرب الشاب شريف شاكر حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي ، و بين زملائه من الوسط الفني ومتابعيه .

حيث توفي المطرب شريف شاكر بعد رحلة صراع طويل مع مرض سرطان الدم استمرت لأكثر من عشر سنوات لتنتهي بوفاته .

وفي هذا الصدد نرصد لكم أسباب وأعراض سرطان الدم، وفق ما ذكر موقع health line.

ما هو سرطان الدم

سرطان الدم المعروف اكثر باللوكيميا او الدم الابيض، يصيب الانسان في اي مرحلة عمرية وينتج تناقص عدد الكريات الحمراء في الدم في مقابل زيادة عدد الكريات البيضاء، ما يؤدي للاصابة بفقر الدم وبهتانه ،قد يسبب خللاً في الانتاج الطبيعي للكريات الحمراء وبالتالي الاصابة بالانيميا ،كما يشهد مرضى سرطان الدم تداخلاً في عملية انتاج الكريات البيضاء في تكوين الصفائح الدموية الضرورية لتجلط الدم، وهذا ما يرفع من نسبة اصابة مرضى اللوكيميا بالنزيف.

اعراض سرطان الدم:

• التعب وفقدان الشهية.

• ارتفاع درجة الحرارة.

• الام قوية في العظام والمفاصل.

• انتفاخ ونزف اللثة مع ظهور بقع زرقاء صغيرة تحت الجلد.



اسباب سرطان الدم:

عوامل عديدة تقف وراء الاصابة باللوكيميا او سرطان الدم، اهمها:

• العوامل الوراثية مثل الاصابة بمتلازمة داون.

• التعرض للاشعاعات.

• التعرض لبعض المركبات الكيميائية والمبيدات الحشرية.

• الفيروسات التي تدخل جسم الانسان خاصة الجين الورمي الذي يدخل خلايا الانسان ويحولها لسرطانية.

الفنان شريف شاكر



ويذكر ان المطرب شريف شاكر ولد في المملكة العربية السعودية وقضى أغلب طفولته بها حتى أتم عامه ال16 ثم عاد لمصر مرة أخرى. أتم تعليمه العالي في أحد الجامعات المصرية وحصل منها على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، ولكن كانت دائماً ميوله وحبه الأكبر للفن فدرس وتدرب بدار الأوبرا المصرية وانضم بعد ذلك لفرقة نغم شرقي التي قدم معها العديد من الحفلات على مسرح دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي. قدم خلال مشواره الفني القصير مجموعة من الأغاني المميزه التي أحبها جمهوره.