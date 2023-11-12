خطة شيطانية.. كيف خططت سيدة لسرقة جواهرجي كرداسة؟

بحثت سيدة عن طريقة لكسب مبلغ مالي كبير دون مجهود أو تعب فلفت نظرها اثناء تصفحها موقع التواصل الاجتماعي صفحة لمحل جواهرجي شهير بمدينة كرداسة فقفزا الى ذهنها فكرة شيطانية بالتواصل مع الجواهرجي وطلب شراء قطعة ذهبية غالية الثمن باتباع مبدأ ما خف وزنه وغلا ثمنه والاستعانة باصدقائها للاستيلاء عليها بعد توصيلها اليها "دليفري".

بعد عرض السيدة خطتها على شابين صديقيها وافقاها على الفور مقابل الحصول على جزء من ثمن القطعة الذهبية وبدأت بالفعل في التواصل مع محل الجواهرجي واستعلمت عن عدة قطع ذهبية معروضة على صفحتهم واتفقت على شراء إحداها وحددت الزمان والمكان حتى يلتقي عامل لديها بعمال المحل كما أخبرت الجواهرجي.

فور وصول عاملي المحل الى المكان المحدد وبحوزتهما القطعة الذهبية التقاهما شاب يستقل دراجة بخارية وطلب منهما اتباعه وترك سيارتهما فانتابهما الشك خاصة بعد توغل الشاب بهما في قطعة ارض زراعية نائية عن الطريق وتحقق شكهما فور ظهور شاب آخر يحمل سلاح ابيض يعترض طريقهما.

بنظرة واحدة فهم عاملي محل الجواهرجي ما تعرضا له من فخ وعملية نصب وسرقة مخطط لها جيدا وفي غفلة من حامل السلاح نجح في الهرب وسط الزراعات وبحوزته القطعة الذهبية بعد اشارة خفية بينه وبين زميله، وعندما استوعب المتهمان الأمر كان الشاب هرب بالغنيمة التي كانت تنتظرها السيدة وصديقيها الا ان العامل الثاني لم ينجح في الهرب بعدما حاصره المتهمان، فقرر المتهمان الحصول على اي منفعة من الأمر فهددا الشاب عامل الجواهرجي بالسلاح وأجبراه على ترك ساعة يده وهاتفه لهما وفرا هاربان وتركاه وسط الزراعات ليعود العامل الى المحل الجواهرجي ويجد زميله سبقه اليه وقصا على الجواهرجي ما حدث ليبلغ مركز شرطة كرداسة.

وتبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك محل مجوهرات بتواصل سيدة معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب قطعة مشغولات ذهبية وتسليمها لها بدائرة المركز.

أرسل مالك المحل عاملين فقام للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص آخر باعتراضهما فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته (قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها)، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على (ساعة يده وهاتفه) وتركاه، ولاذا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعاطلين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم المسروقات والدراجة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية، من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان قيام المتهمين بوقائع أخرى مماثلة من عدمه.