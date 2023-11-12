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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طفلتيه دفعا الثمن غاليا .. أب ينتقم من زوجته بطريقة بشعة في الهرم

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة ملابسات إنهاء أب لحياة طفلته والشروع في إنهاء حياة الأخرى انتقاما من زوجته التي تركت له منزل الزوجية وأبنائها الثلاثة بعد خلاف بينهما. 

 

وأشارت التحقيقات إلى أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، كما تبين إصابة شقيقتها 5 سنوات بحالة إعياء نتيجة ضربها بقسوة، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج كما نقلت جثة شقيقتها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وكلف ضباط قسم شرطة الهرم بالبحث عن والدي الطفلتين ومناقشة الجيران حول الحادث وكيفية اكتشاف الجريمة. 

 

توصلت تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم الى حقيقة الواقعة، حيث تبين أن والد الطفلتين "سائق توك توك" وراء ارتكاب الجريمة وأنه فر هاربا بعدما اصطحب طفله الثالث، تم استدعاء الزوجة بعد تحديد مكان تواجدها بمنزل أسرتها وأكدت تعدد خلافاتها مع زوجها وعقب مشاجرة أخيرة بينهما منذ عدة أيام غادرت منزل الزوجية إلى منزل أسرتها بعدما تركت له أطفالها الثلاثة "بنتين وولد" حتى تم استدعاؤها وعلمت بمقتل إحدى طفلتيها ومصارعة الأخرى للموت. 

 

بعد نشر عدة أكمنة وتتبع خطوط سير الأب المتهم نجحت قوة امنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم في القاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وقال انه انتابته رغبة في الانتقام من زوجته بعد تركها أطفالها الثلاثة والذهاب لمنزل اسرتها بعد خلاف بينهما فقرر التخلص من طفلتيه فانهال عليهما بالضرب حتى أصابتهما حالة إعياء فأخذ ابنه الصغير وفر هاربا به. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة الابنة المجني عليها واستعلمت من المستشفى عن حالة شقيقتها المصابة، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

انتقام أعمى أب ينهي حياة طفلته النيابة العامة الجيزة مديرية امن الجيزة

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