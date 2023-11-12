من يسمح لزوجته أن تعمل يعاني من انتكاس بالفطرة.. أحمد كريمة ينفعل

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تصريح داعية إسلامي يقول :" الرجل الذي يسمح لـ زوجته، أن تعمل بعد الزواج يعاني من انتكاس بالفطرة، وأن المرأة يجب عليها عن العمل بعد الزواج".



وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هذا الأمر يعبر عن شخص المصرح به، وليس له علاقة بالإسلام نهائي، وأن الإسلام له العلماء، ومن هم مسئولون عن توضيح الحقيقة، وتوعية المواطنين.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك قاعدة في الفقه الإسلامي، تقول:" ما لم يرد حذر من الشارع، فالأمر على الإباحة، حيث لا مانح حيث لا مانع".



ولفت إلى أنه في سورة القصص، عندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام، ووجد بنات العبد الصالح تسقي الغنم، والقصة معروفة للجميع، وهذا دليل على عمل المرأة.

وانفعل أحمد كريمة على مروجي تلك الأشياء، قائلا : في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هناك امرأة صاحبي جليل ذهبت لـ سوق المدينة، لتعمل، وكان هناك يهودي، عمل معها مشكلة لكي ينكشف ملابسها بالسوق.

