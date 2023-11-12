عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فيرد بريمن بالدوري الألماني

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت تشكيلة فريقه لمواجهة فيردر بريمن في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2023-2024.
ويواجه آينتراخت فرانكفورت فريق فيردر بريمن في الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني الممتاز على أرضية فيسير شتاديون.
ويتكون التشكيل الرسمي لفريق آينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:
- حراسة المرمى: تراب.
- خط الدفاع: توتا، سمولتشيتش، ويليام باتشو.
- خط الوسط: بوتا، لارسون، سخيري، فيليب ماكس.
- خط الوسط الهجومي: فارس شايبي، كناوف.
- خط الهجوم: عمر مرموش.