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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأم البطلة..فلسطينية تجر طفليها لساعات من شمال غزة إلى وسطها بسبب التصعيدات

فلسطينية تجر طفليها
فلسطينية تجر طفليها لساعات من شمال غزة إلى وسطها

“الأم البطلة” لقب أطلق على أم فلسطينية انتشر لها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجر فيه طفليها جاليسين في عربتين  بيدها الاثنين لساعات نزوحًا من شمال غزة إلى وسطها. 

كان الأم تجر طفليها في رحلة شاقة من شمال قطاع غزة إلى وسطها محاولة إنقاذ حياتهم من قصف قوات الاحتلال الغامش الذي يضرب جميع المدنين بأعمارهم المختلفة في كل مكان داخل قطاع غز بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

غزة 

وكان الأم الفلسطينية واحدة من بين الآلاف الأسر والعائلات التي راح العشرات منها في قطاع غزة بين زوج أو أب أو جد أو زوجة او أم أو جدة أو ابنة وابن وحفيد وحفيدة وأقارب وأصدقاء وجيران. 

وظهر في مقطع الفيديو أيضًا آباء وسيدات يمكسون بأيدي أطفالهم الصغار أثناء نزوحهم من أرضهم ضمن التهجير القسري لهم. 

 

 

 

 

الام البطلة فلسطينية تجر طفليها غزة

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