أسد يهرب من سيرك ويتجول في شوارع قرية إيطالية.. شاهد ماذا حدث؟

وثقت مجموعة من الصور هروب أسد من سيرك ثم قيامه بالتجول في شوارع لاديسبولي، وهي قرية صغيرة قريبة من مدينة روما، عاصمة إيطاليا.

أصيب سكان القرية الإيطالية بحالة من الرعب بينما يتجول الأسد في شوارع قريتهم كما حث عمدة المدينة، اليساندرو جراندو المواطنين على البقاء يقظين.

هروب أسد

وشاهد سائقو السيارات والمشاة في ذهول مرور الأسد، المعروف باسم “كيمبا” بجانبهم، كما كانت قوات الشرطة تبحث في الشوارع على الحيوان المفترس الذي قبضت عليه، وفقا لما ذكرته صحيفة “كورييري ديلا سيرا” المحلية.

وأمضت الشرطة وأعضاء السيرك عدة ساعات في مطاردة الوحش قبل أن يتم القبض عليه أخيرًا على طول نهر سانجينارا حيث أقامت الشرطة ورجال الإطفاء مركز قيادة لوجستية للتعامل مع الحيوان الهارب.

وعثر على الأسد بالقرب من مجرى مائي بجوار موقع السيرك.

أسد يهرب من سيرك ويتجول في شوارع قرية إيطالية