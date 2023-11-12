طلب إحاطة بشأن توفير المرافق الأساسية لمدينة طربول الصناعية بأطفيح

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، وذلك بحضور وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان، وكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والمالية.

واستعرض أبو زيد طلبه، قائلا:"دائرتي هي أطفيح ويوجد بها مدينة طربول حيث يعيش في أطفيح ما يزيد على 400 ألف نسمة".

وأضاف: أطفيح بها ارتفاع كبير في نسبة البطالة، وعلى الجانب الآخر يوجد بها مشروع مدينة طربول الذي بدأ ولم يستكمل بعد، موضحا أن مدينة طربول بها العديد من المميزات وستكون مصدرا مهما وستسهم في تحسين الدخل الخاص بالمواطنين.

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: في البداية خاطبت وزارة الإسكان حيث يوجد ممثلون لكل وزارة، معقبا: سؤالي الأول موجه لهيئة تعاونيات البناء حول دورها في التنسيق مع الوزارات الأخرى في دخول الغاز والكهرباء والماء بالمدينة، باعتبار أنه لا توجد مدينة صناعية بدون الثلاثة أشياء.

واستكمل النائب شحاتة أبو زيد: في اجتماع سابق باللجنة كان حاضرا وزير الكهرباء وتمت مطالبته بالجزء الخاص بالكهرباء، مضيفا:" نريد من الحكومة أن تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة على أرض الواقع".