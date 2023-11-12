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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

أرشيفية
أرشيفية

 كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ حفل المنصورية، حيث استجوبت منظمي الحفل، والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه، وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة- على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا. 

وباستجوابهم؛ أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع؛ ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها؛ حذفوها.

وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرَ الشرطة المؤرخ في 27-10-2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة على طريق المنصورية في الجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه؛ حتى اتسعت دائرته، حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء، متلفين سيارات عددٍ منهم؛ فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة.

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