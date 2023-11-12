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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في لقطة مؤثرة.. أبناء الفنان شريف شاكر يقبلون صورته قبل بدء العزاء

ابناء شريف شاكر
ابناء شريف شاكر

بدأ منذ قليل ، عزاء الفنان الراحل  شريف شاكر، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول.

وشهدت بداية العزاء لحظة مؤثرة بقيام أبناء الفنان الراحل بتقبيل صورته ، في مشهد مؤثر للجميع .

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جنازة شريف شاكر

انهار شقيق ووالد الفنان الراحل شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد الشربتلي والذى حرص على الحضور لتوديعه عدد من الأهل والأصدقاء المقربين منهم حسين السيد وأحمد أيمن منصور.

وكشف صديق المطرب الراحل شريف شاكر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-  موعد ومكان جنازته، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد صراع مع السرطان.

وكتب صديق شريف شاكر عبر فيسبوك: «أخويا وحبيبي وعشرتي الغالية اللي مبتتكررش، عشت مكافح، وتوفيت محارب يا حبيبي، عيني مش مبطلة دموع عليك».

وتابع: «وأنت في عز محنتك بتطمن عليا، وبتشوف ناقصني حاجة ولا لا، أنت متتكررش يا صاحبي واللي زيك مش بيموت بيفضل عايش جوانا وهتفضل سيرتك جميلة، لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى شريف شاكر».

وفاة شريف شاكر

رحل عن عالمنا يوم الجمعة 10 نوفمبر، المطرب الشاب شريف شاكر، بعد معاناة مع مرض السرطان.

 

 

وأعلن الفنان علي الألفي -عبر حسابه على إنستجرام- وفاة المطرب شريف شاكر، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».

وحرص الفنان رامي جمال، على نعي شريف شاكر، عبر ستوري على «إنستجرام» قائلا: «انتقل إلى رحمة ربنا شريف شاكر المقاتل الراضي المحتسب أسألكم الدعاء».

شريف شاكر والمعاناة مع السرطان

وفي شهر يونيو الماضي، كشف الفنان شريف شاكر، تفاصيل إصابته بالسرطان خلال عمله خارج مصر لفترة طويلة، والصدمة التي تعرض لها بعد معرفته بالمرض، وكيف قرر المواجهة والعودة أقوى من السابق.

وأضاف شريف شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنه كان صائما خلال وقفة عيد الأضحى عندما علم بإصابته بالسرطان.

وتابع  أنه بعد الإفطار قرر التوجه إلى الاستديو لتسجيل إحدى الأغنيات، لافتا إلى أن تلك الأغنية كانت مؤثرة في حياته لأنها تعبر عن التحدي والإصرار على مواجهة الصعاب بقلب شجاع، مشيرا إلى أنه بعد ذلك أصبح أقوى من السابق في مواجهة السرطان.

شريف شاكر عزاء الفنان شريف شاكر

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