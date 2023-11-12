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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غدا.. المرشح الرئاسي فريد زهران ضيف في المساء مع قصواء على cbc

فريد زهران
فريد زهران

يحل، غدا الإثنين، المرشح الرئاسي فريد زهران، ضيفًا على برنامج في المساء مع قصواء، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

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