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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كل الشعب المصري يقتطع من حياته وقوته لأجل الشعب الفلسطيني

«الرئاسة»: مصر من أوائل الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة، والشعبين بينهما الكثير من التقارب والمودة والمحبة وبها الكثير من التميز على مستوى القيادات وهناك تعبير دائم عن المودة لمصر من جانب السعودية. 


وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي كان لقاء ودي وتم التباحث حول الوضع في فلسطين وكيف يمكن للدولتين الكبيرتين لعب دور مهم في هذا الشأن.


وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن التواصل مستمر بين الدولتين والرئيس السيسي وجه الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية، مضيفا أن مصر من أوائل الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني والمطالبة بحريته واستقراره، ولم تفلح أي قوة في أن تحيد بمصر عن مسار دعم مصر لفلسطين الممتد عبر التاريخ، حيث إنها تحملت الكثير وضحت من أجل القضية الفلسطينية.

 

كل الشعب المصري يقتطع من حياته وقوته لأجل الشعب الفلسطيني 


وأوضح أن كل الشعب المصري يقتطع من حياته وقوته لأجل الشعب الفلسطيني وهذا يتم عن طيب خاطر، مؤكدا أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يهدف لمصلحة قومية وعامة مثل التحذير من قضية التهجير القسري، حيث إن الموقف المصري لا يعبر عن موقف الدولة للتعبير عن مصلحة خاصة وإنما موقف يعبر عن المنطق والمصلحة العامة.


وقال  المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر عميق ويتم التعبير عنه بوسائل وإجراءات مختلفة ومصر ترفض الضغط عليها قول واحدا، لأن هذا موقف مصر ويتعلق بحماية سيادتها أراضيها. 

الرئيس السيسي العلاقات المصرية السعودية فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني عزة مصطفي

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