علي الطريقة الهندية .. تعرف علي خطوات عمل الجمبري بالكاري

طريقة عمل الجمبري بالكاري، إحدى طرق طهي الروبيان بالكاري والكريمة، على الطريقة الهندية، التي انتشرت كثيرًا في أغلب دول الوطن العربي، وهي من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام ومن الوصفات الغير تقليدية والشهية والمغذية وتتميز بالتوابل والبهارات المعروفة، وفيما يلي اليكم خطوات عمل الجمبري بالكاري.



طريقة عمل روبيان بالكاري والكريمة

المقادير:

750 جرام روبيان متوسط

‏- 1 بصل مفروم

‏- 1 طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

‏- 2 فص ثوم مهروس

‏- 1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة

‏- ½ جزمة نعناع مفروم

‏- 3 معلقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم

‏- 3 معلقة كبيرة كريمة طبخ

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 2 معلقة كبيرة معجون طماطم

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- 1 معلقة صغيرة كزبرة جافة

‏- 1 معلقة صغيرة كاري

‏- ½ معلقة صغيرة كركم

‏- ½ معلقة صغيرة بابريكا

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

قلبي البصل بالزيت حتى يتغير لونه.

أضيفي الزنجبيل وقلبي جيداً حتى يحمر البصل.

أضيفي الجمبري وقلبي حتى تتجانس المكونات.

تبلي بالملح والفلفل الأسود والكاري والكركم والبابريكا والكزبرة الجافة والثوم.

​ زيدي معجون الطماطم والطماطم وقلبي المكونات من وقت إلى آخر حتى يثخن المزيج.

أضيفي كريمة الخفق واتركي المزيج على نار هادئة لمدة تتراوح بين 3 و 5 دقائق.

اسكبي الجمبري بالكاري في طبق التقديم وزيني وجهه بالنعناع والكزبرة الخضراء ثم قدميه.