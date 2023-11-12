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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. إسلام عنان يكشف حقيقة عملية تخليق فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ما يتردد عن عملية تخليق فيروس كورونا لم يثبت صحته حتي الآن حيث لم يتم إثبات تخليق أي فيروس منذ ظهور فيروس كورونا .

وأوضح «عنان» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الممكن أن يكون هناك فيروس في الطبيعة ولكن هذا أمر نادر الوجود. 

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن لجنة الصحة العالمية أرسلت لجنة للتفتيش في الصين لمعرفة حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البشر أم الحيوانات.

انتشار فيروس كورونا 

واستكمل أن منظمة الصحة العالمية درست العديد من الفيروسات في الصين للتأكد من حقيقة معرفة انتشار فيروس كورونا عن طريق البشر أو الحيوانات.

ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية أنشأت لجنة منذ فترة قريبة للوقاية  من الأوبئة القادمة، موضحا أن انتشار الأوبئة لن يكون كل 100 عام كالماضي لكنه يمكن أن يحدث في فترة أقل من ذلك بسبب سرعة تنقل البشر من دولة لدولة أخرى.

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