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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة سيف النصر: اليهود المتدينين غير راضين عما يفعله الجيش الإسرائيلي ضد فلسطين

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها فقدت 14 كيلو من وزنها بسبب الحسد وليس دعمها بأهل غزة، موضحة أن زيادة وفقدانها وزنها بشكل سريع يرجع لعملها كفنانة.

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2، :"أنا خسيت بسبب العين.. وبرجع تاني أزيد علشان بشتغل ومع بداية الأحداث اللي بتحصل في فلسطين أتوجعت أوي من اللي بشوفه.. إيه الجبروت اللي بيحصل معاهم، دول لو فضائيين مش هيعملوا كده".

وأشارت فريدة سيف النصر، إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف أطفال غزة، والديانة اليهودية جميلة للغاية وقريبة من أشياء لها معاني راقية، واليهود المتدينين غير راضين عما يفعله الجيش الإسرائيلي ضد فلسطين.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.


https://fb.watch/ogSyvf5tjm/?mibextid=Nif5oz

فريدة سيف النصر

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