الأهلي الخامس.. ماجدبورج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"

انتهى لقاء نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بفوز ماجدبورج على فوكس برلين بنتيجة 34-32.

واستطاع فريق برشلونة الإسباني أن يعوض تأخره في الشوط الاول بهدفين الى الفوز بالمباراة على فيف كيلسي بنتيجة 33-30 ، وذلك خلال المباراة التى جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

فيما حقق النادي الأهلي المركز الخامس في كأس العالم للاندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد فوزه على الخليج السعودي في مباراة حسمتها الرميات الجزائية.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 30/30 ليتم اللجوء للرميات الجزائية التي حسمها الأهلي بنتيجة 5 /4 ليحقق المركز الخامس والخليج بالمركز السادس .

وإليكم ترتيب فرق البطولة

ترتيب بطولة العالم للاندية رقم 16 التي أقيمت في الدمام

بطل العالم فريق ماجدبورج الالماني

وصيف العالم فريق فوكس برلين الالماني

المركز الثالث فريق برشلونة الاسباني

المركز الرابع فريق فيف كيلسي البولندي

المركز الخامس فريق الأهلي المصري

المركز السادس فريق الخليج السعودي

المركز السابع فريق الكويت الكويتي

المركز الثامن فريق النجمة البحريني

المركز التاسع فريق النور السعودي

المركز العاشر فريق كال هيت الأمريكي

المركز الحادي عشر فريق سان فرناندو الأرجنتيني

المركز الثاني عشر فريق جامعة كوينزلاند الاسترالي