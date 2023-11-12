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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يعود للزمالك وموقف زيزو من لقاء أبو سليم الليبي وتطورات إصابة الجزيري..فيديو

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع صدى البلد طارق موسى تغطية خاصة حول عودة أحمد الشناوي للزمالك وموقف أحمد سيد زيزو من العودة للتدريبات، حيث كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، الحالة  الصحية لـ اللاعبين في الفريق قبل مباراتهم أمام أبو سليم الليبي في البطولة الكونفدرالية.

 وفي حديثه على قناة الزمالك، أوضح أسامة أن إصابة سيف الدين الجزيري قد تستلزم ما بين 7 إلى 10 أيام قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة مجدداً، مؤكدا عدم رغبته في المجازفة بإعادته إلى الملعب بسرعة نظرًا لعدم تحمل إصابته أي مخاطر.

وفيما يتعلق بمحمد عبد الغني، أوضح أن اللاعب تعرض لكدمة في الفخذ السفلي أدت إلى انتفاخ قوي، تم إجراء اختبار طبي، ومن المتوقع أن يعود اللاعب في أقرب وقت ممكن وسيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة أبو سليم الليبي.

وأكد أن جميع لاعبي الزمالك سيكونون جاهزين للمباراة، باستثناء سيف الدين الجزيري ومحمود علاء.

على جانب آخر كشف الإعلامي محمد فاروق، عن اقتراب أحمد الشناوي حارس بيراميدز من الانضمام للزمالك من خلال صفقة تبادلية برحيل محمد صبحي حارس الزمالك لبيراميدز.

وأوضح فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: “معتمد جمال يربك حسابات الزمالك بعد ظهور لاعبين بشكل مميز معه خلال مباراة بيراميدز مثل عبد الله جمعة وناصر منسي وسامسون، والتقرير الفني يحسم موقف اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة”.

البطولة الكونفدرالية الزمالك الشناوي

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