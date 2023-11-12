فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

قدم مذيع صدى البلد طارق موسى، تغطية خاصة حول جريمة إهمال في محافظة سوهاج؛ بعد أن نسيت الطبيبة فوطتين في بطن مريضة أثناء إجراء عملية ولادة لها.

وتلقت النيابة الإدارية في طهطا، شكوى، من إحدى المواطنات، أكدت فيها تضررها من قيام المتهمة الثانية، والتي تعمل طبيبة وأخصائية نساء وتوليد، بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة طهطا، والمملوكة للمتهم الأول.

وقالت المواطنة، إنها عقب إجراء الجراحة؛ فوجئت بآلام شديدة في البطن؛ لتكتشف أن المتهم الثالث– فني التمريض– قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام؛ مما استلزم خضوعها لعملية جراحية أخرى؛ لاستخراجهما، وخضوعها لفترة علاج طبي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في طهطا، تفاصيل هذه الواقعة، وذلك بعد أن استمعت النيابة لأقوال المجني عليها.