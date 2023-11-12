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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة يفضح أكاذيب الاحتلال بشأن تزويد المستشفى بالوقود

مدير مجمع الشفاء
مدير مجمع الشفاء الطبى

قال مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الأحد، أن المجمع الطبي أعرب عن استعداده لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين.

وأضاف أبو سلمية، في تصريحات صحفية: “شخص إسرائيلي عرض تزويدنا بـ2000 لتر وقود فقبلنا وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر”.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة قائلا: “بعد عرض 2000 لتر وقود تراجع الطرف الإسرائيلي وقال إنه سيزودنا بـ300 لتر فقط”.

وفي وقت سابق من اليوم، نفي مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تقديم 300 لتر من الوقود للمشفى.

وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أن “خطر الموت يهدد مرضى الكلى لعدم إمكانية علاجهم”.

وكان جراح في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، قال إن الوضع أصبح “أكثر خطورة” هناك، داعيا إلى إجلاء المرضى بأمان من المنشأة.

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وأصدر أحمد المخللاتي، رئيس وحدة الجراحة التجميلية في المستشفى، نداء للمساعدة لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وقال إن “منطقة المستشفى أصبحت ساحة حرب وأن الموارد الحيوية تتضاءل، بما في ذلك الغذاء والماء.. نحن نأكل آخر علب الطعام المتبقية”.

وبينما دعا إلى “ممر آمن” لنقل المرضى إلى مكان آمن، قال: “لا يمكنك معاقبة الجميع في مستشفى الشفاء”.

غزة مجمع الشفاء الطبي

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