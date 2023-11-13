ضياء السيد: قرارات كولر الفنية وراء تراجع الأداء.. والدوري الإفريقي جاء وبالا على الأهلي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن بطولة الدوري الإفريقي جاءت وبالا على النادي الأهلي، لكن الفريق تراجع أدائه بشكل وسيئ للغاية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق استقبل العديد من الأهداف في آخر 7 مباريات، وهناك تراجع بسبب كثرة التغييرات في تشكيلة الفريق من مباراة لأخرى.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كريم الدبيس يؤدي مستوى جيدا، وجلوسه بديلا في لقاء الجونة كان غريبا للغاية في ظل غياب علي معلول وكان هو البديل الأمثل للاعب التونسي، كما أن أي منافس لم يعد خائفًا من الفريق الأحمر، خصوصا في ظل اهتزاز المستوى الفردي، وتراجع الحالة الفنية لعدد كبير من اللاعبين".

وأضاف: "كنا نتحدث في الموسم الماضي عن تطور عدة لاعبين تحت قيادة كولر، وافتقد الفريق لميزة هامة وهي قدرة المدرب على السيطرة داخل غرفة الملابس، كما أن كولر لديه عدة أخطاء فنية، ولكن الواضح أن هناك حالة (تعالٍ) وإصرار على التدوير بشكل خاطئ، كما أنني لا أشعر بوجود مناقشة مع الجهاز المعاون".

وواصل: "فترة التوقف جاءت في وقت ممتاز بالنسبة للنادي الأهلي، كما أنه منح الفريق إجازة لمدة أسبوع، رغم أن الحالة الفنية للاعبين غير جيدة، ولو كانت الأمور جيدة فلن نتحدث في تلك النقطة، هناك أمور تحتاج للتعديل خصوصا أن الفريق يتراجع للخلف".

وزاد: "90% من حالة السوء في الأهلي بسبب بعض قرارات كولر الفنية، وكذلك سوء أداء من اللاعبين، المدرب وعناصر الفريق مجتمعين على السوء".

وأكمل: "الأهلي دخل فترة الإعداد للتحضير للموسم الحالي في حالة تراخي، وكان هناك استهتار في لقاء اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي الأمر الذي أفقد الفريق الحالة المعنوية الجيدة التي كان عليها في الموسم الماضي، وتم إصلاح بعض الأخطاء في بداية الدوري، ثم دخل الفريق في الدوري الإفريقي وظهر في حالة تراخي أيضًا أمام سيمبا التنزاني، ثم دخل في مواجهة صن داونز الصعبة وكان هناك خوف ورعب شديد، وافتقد الفريق العديد من المزايا مع مرور الوقت. الأمر الذي أثر على الحالة الفنية للفريق".

وأردف: "المدرب كان لديه حالة نهم للبطولات، وكان يشكو من قلة الاحتفالات، وعليه الآن مراجعة حساباته في الفترة الحالية، وإلا ستكون المرحلة المقبلة صعبة للغاية".

واستطرد: "الأهلي لديه مرحلة صعبة في الفترة المقبلة سواء مونديال الأندية أو بطولة سوبر الأبطال، ومباراة اتحاد جدة السعودي ستكون مقلقة، ويجب أن يستعيد الفريق مستواه سريعًا، وأن يراجع كولر نفسه".

وحول الإصرار على مشاركة موديست، قال: "كولر (حرقه خلاص)، ورغم أنه سجل هدفا رائعًا لكن الجمهور أيضًا لازال لديه حالة عدم رضا عن اللاعب، وهو يقدم مستويات مؤسفة، والمدرب يحاول معه أن يقدم مستوى جيد في المباريات، وأتمنى أن يخرج اللاعب (المخزون) ولكن ردود أفعاله داخل الملعب غير جيدة بالنسبة لي".

وأشار إلى أنه كان يجب مشاركة كريم نيدفيد خلال الشوط الثاني، خصوصا أن الدفع به أساسيا وسط تلك التغييرات لم تؤتي بثمارها ولم يقدم اللاعب المستوى المميز، مؤكدا بأنه لا يريد أن يظلم طاهر محمد طاهر خصوصا أن تراجع المستوى يسيطر على معظم اللاعبين، وبعض العناصر تظهرت على فترات فقط ومنهم أفشة وكريم فؤاد في لقاء سيراميكا.

وأضاف: "الأهلي يفتقد اللعب الجماعي بشكل واضح، كما أن الفرق أصبحت تضغط على الفريق في ظل ارتكاب الأخطاء من جانب لاعبي الأهلي، وافتقد بعضهم الحماس والروح العالية، وهو ما شاهدناه في خروج بعض اللاعبين في نهاية لقاء الجونة".

وأتم: "لابد أن يكون هناك تدخل قوي مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل استعادة الثقة، واللاعبين أصبحت ردود افعالهم غريبة للغاية، ولابد أن يكون هناك مناقشة قوية بسبب تراجع المستوى".